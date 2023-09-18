Проект «Адвокатская улица»* объявил своем о закрытии из‑за иноагентского статуса

Журналистский проект «Адвокатская улица»* прекращает работу и закрывается. Об этом рассказала главред издания Екатерина Горбунова.
По ее словам, проект прекратит свое существование в конце сентября. Остаток месяца будет посвящен выпуску текстов, которые уже находятся в работе.
«Закрытие „Улицы“ — очень тяжелое, но обдуманное решение. У него есть несколько причин, но главная — „иноагентский“ статус. После внесения „Улицы“ в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает», — сказала Горбунова.
Главред посчитала закрытие проекта оптимальным решением в нынешних условиях. «Если вам хочется поддержать нас, то вы можете помочь закрыть „Улицу“ без долгов. Для этого нам не хватает порядка 200 тысяч рублей», — добавила она.
Минюст признал «Адвокатскую улицу» иноагентом 21 апреля. В заявлении министерства говорилось, что проект активно участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, «направленных на формирование негативного образа РФ».
«Адвокатская улица» — проект о событиях в адвокатском сообществе. На его сайте говорится, что журналисты издания «инициируют всестороннее обсуждение спорных адвокатских тем, знакомят с интересными представителями юридического сообщества» и проводят исследования, посвященные проблемам адвокатуры.
* «Адвокатская улица» признана Минюстом иноагентом.