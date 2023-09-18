Проект «Адвокатская улица»* объявил своем о закрытии из‑за иноагентского статуса

«Закрытие „Улицы“ — очень тяжелое, но обдуманное решение. У него есть несколько причин, но главная — „иноагентский“ статус. После внесения „Улицы“ в реестр у меня, как у издателя, осталось не так много вариантов для организации дальнейшей работы проекта. И ни один из них меня не устраивает», — сказала Горбунова.