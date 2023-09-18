Дрю Бэрримор решила вернуть свое шоу, несмотря на забастовки. Ее раскритиковали, и она передумала

«Я выслушала всех и принимаю решение приостановить премьеру шоу до тех пор, пока не закончится забастовка. У меня нет слов, чтобы выразить глубочайшие извинения всем, кого я обидела, и, конечно, нашей невероятной команде, которая работает над сериалом и сделала его таким, какой он есть сегодня. Мы действительно пытались найти путь вперед. И я искренне надеюсь, что решение проблемы для всей отрасли произойдет очень скоро», — заявила Бэрримор в соцсетях.