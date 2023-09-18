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Дрю Бэрримор решила вернуть свое шоу, несмотря на забастовки. Ее раскритиковали, и она передумала

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:53

Актриса Дрю Бэрримор объявила о возвращении своего авторского шоу на фоне продолжающихся забастовок актеров и сценаристов в Голливуде. Она решила вернуть программу без участия своих сценаристов, и это раскритиковали в соцсетях, сообщает Variety.

Команда Бэрримор и телеканал CBS возобновили съемки в Нью-Йорке. Однако после критики выход готовых новых эпизодов отложили, вместо них в эфир выйдут повторы.

«Я выслушала всех и принимаю решение приостановить премьеру шоу до тех пор, пока не закончится забастовка. У меня нет слов, чтобы выразить глубочайшие извинения всем, кого я обидела, и, конечно, нашей невероятной команде, которая работает над сериалом и сделала его таким, какой он есть сегодня. Мы действительно пытались найти путь вперед. И я искренне надеюсь, что решение проблемы для всей отрасли произойдет очень скоро», — заявила Бэрримор в соцсетях.

До этого актриса публиковала видео, на котором со слезами на глазах говорила о желании вернуть свое шоу. «Я хотела сделать это [возобновить производство], потому что, как я уже сказала, это [шоу] больше, чем я, и на кону стоят рабочие места других людей», — объяснила она.

CBS также решил отложить шоу «The Talk», возобновление которого ранее анонсировал.

Гильдия сценаристов США (WGA) начала забастовку из‑за конфликта с Альянсом продюсеров кино и телевидения, связанного с оплатой создания контента для стриминговых сервисов и с использованием ИИ, в мае 2023 года. «Афиша Daily» рассказывала подробно о требованиях сценаристов.

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