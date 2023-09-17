Умер поэт-песенник Николай Добронравов

Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950-м он закончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а затем педагогический институт. Снялся в эпизодических ролях. В 1956-м женился на Пахмутовой.