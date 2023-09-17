В возрасте 94 лет умер поэт-песенник Николай Добронравов. Об этом в своем инстаграме* сообщил певец Николай Басков.
Добронравов скончался «после тяжелой и продолжительной болезни», передает «Экспресс-газета». В декабре 2020 года поэт и его супруга, композитор Александра Пахмутова переболели ковидом.
Николай Добронравов родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950-м он закончил Школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а затем педагогический институт. Снялся в эпизодических ролях. В 1956-м женился на Пахмутовой.
Пахмутова написала 400 песен, большинство из них — на стихи супруга. Самые известные — «Трус не играет в хоккей», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Беловежская пуща», «Главное, ребята, сердцем не стареть», «И вновь продолжается бой», «Птица счастья».
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