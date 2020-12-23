Александру Пахмутову и Николая Добронравова госпитализировали с COVID-19

Композитор Александра Пахмутова и ее супруг, поэт-песенник Николай Добронравов были госпитализированы с коронавирусом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на знакомую семьи.

По словам собеседницы агентства, пара находится в Центральной клинической больнице. Оба пациента чувствуют себя «нормально», добавила она. По информации «Комсомольской правды», супруги заразились во время обследования в платной клинике в Барвихе.

Друзья Пахмутовой и Добронравова оценивают их состояние как удовлетворительное. «Переведены на бесплатное лечение в ЦКБ. Лежат в «красной зоне», — рассказали знакомые творческого дуэта. По данным «Пятого канала», супруги находятся в больнице уже с 11 декабря.

Александре Пахмутовой и Николаю Добронравову уже больше 90 лет. Пахмутова — выдающийся советский и российский композитор, автор более 400 песен. Добронравов — ее постоянный соавтор, написавший тексты к таким хитам как: «Трус не играет в хоккей», «Нежность», «Надежда», «Птица счастья» и другие.