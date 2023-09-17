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Telegram обновил ранжирование при поиске каналов. Порядок их выдачи определяют «реальные подписчики»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 08:56

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении системы ранжирования общедоступных каналов и групп в мессенджере. Порядок их выдачи теперь определяет количество «реальных подписчиков», а не общее.

По словам Дурова, предыдущим принципом работы, когда главным было общее количество подписчиков, начали злоупотреблять спамеры. Так, каналы с верификацией могут отойти на второй план в выдаче.

Теперь первыми в результатах поиска будут каналы с наибольшим количеством пользователей с подпиской Premium. Однако если такой пользователь подписан на большое количество каналов, он не будет сильно повышать их рейтинг в поиске.

Кроме того, с обновлением новый поиск отдает предпочтение результатам из страны пользователя.

В июле Telegram запустил сторис. Функция доступна пользователям с Premium-подпиской.

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Павел Дуров
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