Telegram обновил ранжирование при поиске каналов. Порядок их выдачи определяют «реальные подписчики»

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил об обновлении системы ранжирования общедоступных каналов и групп в мессенджере. Порядок их выдачи теперь определяет количество «реальных подписчиков», а не общее.
По словам Дурова, предыдущим принципом работы, когда главным было общее количество подписчиков, начали злоупотреблять спамеры. Так, каналы с верификацией могут отойти на второй план в выдаче.
Теперь первыми в результатах поиска будут каналы с наибольшим количеством пользователей с подпиской Premium. Однако если такой пользователь подписан на большое количество каналов, он не будет сильно повышать их рейтинг в поиске.
Кроме того, с обновлением новый поиск отдает предпочтение результатам из страны пользователя.