Предзаказы iPhone 15 в России значительно превысили предыдущую линейку

При этом новые айфоны в РФ по предзаказу стоят в два раза дороже, чем в США. iPhone 15 на сайте Apple стоит 799 долларов (около 77 тыс. рублей), а iPhone 15 Plus — от 899 (около 86 тыс.). В российских магазинах цены начинаются от 129 тыс. рублей за базовую модель.