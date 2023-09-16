Предзаказы iPhone 15 в России значительно превысили предыдущую линейку

В первые дни после объявления цен на iPhone 15 число оплаченных предзаказов оказалось втрое больше относительно предыдущей линейки, сообщает РБК со ссылкой на ритейлера «М.Видео-Эльдорадо». Самый высокий спрос — на Pro-серию.
За первые сутки после появления цен количество предзаказов на iPhone 15 оказалось на 50% выше, чем год назад на iPhone 14, рассказали в розничной сети МТС.
Самый высокий спрос — на Pro-серию. Эти модели чаще всего берут из‑за лучшей производительности и бóльших возможностей, а также титанового корпуса. На модели Pro и Pro Max пришлось почти 94% предзаказов в «М.Видео-Эльдорадо», остальные 6% остались за iPhone 15 и 15 Plus.
Две трети заказов пришлось на модели с памятью 128 и 256 гигабайт. В устройствах Pro самыми популярными оказались Natural Titanium и Blue Titanium, в моделях 15 и 15 Plus — черный и розовый.
В МТС 54% всех предзаказов пришлось на модель iPhone 15 Pro Max, 40% — на версию 15 Pro, 4% — на базовую модель. Смартфоны с 256 гигабайтами выбрала половина клиентов. В объединенной сети «МегаФона» и Yota 90% предзаказов пришлось на модели iPhone 15 Pro и Pro Max, самая популярная модификация — Pro Max с памятью 256 гигабайт.
При этом новые айфоны в РФ по предзаказу стоят в два раза дороже, чем в США. iPhone 15 на сайте Apple стоит 799 долларов (около 77 тыс. рублей), а iPhone 15 Plus — от 899 (около 86 тыс.). В российских магазинах цены начинаются от 129 тыс. рублей за базовую модель.