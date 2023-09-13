Новые айфоны в РФ по предзаказу будут стоить дороже, чем в США, выяснил ТАСС. В российских магазинах купить смартфоны можно будет по стоимости, которая в два раза выше, чем в американских.
На сайте Apple указано, что iPhone 15 по предзаказу стоит 799 долларов (около 77 тыс. рублей), iPhone 15 Plus — от 899 (около 86 тыс. рублей). iPhone 15 Pro обойдется в 999 долларов (около 96 тыс.), а самый дорогой iPhone 15 Pro Max — от 1200 (около 115 тыс.). За смарт-часы Apple Watch Series 9 и Ultra 2 предлагают отдать 399 и 799 долларов соответственно.
В «М.Видео — Эльдорадо» стоимость всех iPhone 15 уходит за тысячу долларов. iPhone 15 стоит от 129 тыс. рублей, iPhone 15 Plus — от 139 тыс., iPhone 15 Pro — от 159 тыс., iPhone 15 Pro Max — от 194 тыс. Apple Watch Series 9 и Ultra 2 стоят около 564 (54 тыс.) и 1138 долларов (109 тыс. рублей).
У сотового оператора МТС и других российских магазинов практически такие же цены. Например, на «Яндекс Маркете» iPhone 15 Pro продается от 177 тыс. рублей.
Apple провела презентацию, где представила линейку смартфонов iPhone 15 (впервые с разъемом USB-C), а также новые смарт-часы. Официальные продажи устройств начнутся 22 сентября, а предзаказ можно будет оформить с 15 сентября.