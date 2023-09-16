Эштон Катчер и Мила Кунис вышли из организации по борьбе с сексуализированным насилием над детьми

Супруги Эштон Катчер и Мила Кунис вышли из правления благотворительной организации по борьбе с сексуализированным насилием над детьми после критики их писем в защиту актера Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования. Заявление об их уходе появилось на сайте организации Thorn, которую актер вместе с предыдущей женой Деми Мур основал в 2012 году.