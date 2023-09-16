Эштон Катчер и Мила Кунис вышли из организации по борьбе с сексуализированным насилием над детьми

Супруги Эштон Катчер и Мила Кунис вышли из правления благотворительной организации по борьбе с сексуализированным насилием над детьми после критики их писем в защиту актера Дэнни Мастерсона, осужденного за два изнасилования. Заявление об их уходе появилось на сайте организации Thorn, которую актер вместе с предыдущей женой Деми Мур основал в 2012 году.
Катчер состоял в совете директоров, а Кунис числилась как наблюдатель. Критики поставили под сомнение уместность пребывания пары в компании Thorn после писем в защиту Мастерсона, за которые супругам пришлось извиняться на видео.
В своем письме совету директоров Катчер еще раз принес извинения и сказал, что «не может допустить, чтобы моя ошибка в суждении отвлекла [внимание] от наших усилий и детей, которым мы служим». С момента основания Thron стала мощным голосом в кампании по прекращению сексуальной эксплуатации детей, отмечает The Guardian.
Бывшие коллеги по Thorn положительно высказались о Катчере. «Его непоколебимая преданность делу и приверженность Thorn на протяжении всего его пути позволили организации стать лидером в экосистеме безопасности детей. Для меня было честью присоединиться к нему в этой миссии», — написала член правления Сюзанна Белл.