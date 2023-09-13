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Ким Чен Ын: Россия одержит «великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:01

На космодроме Восточный в Амурской области завершились переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына. На официальном обеде по их итогам глава КНДР поднял тост за победу России над «сборищем зла».

«Уверены в том, что Российская армия и народ непременно одержат великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла, претендующего на гегемонию и питающего экспансионистские иллюзии, и [одержит победу в борьбе] за создание стабильной обстановки для развития», — цитирует его слова ТАСС.

Ким Чен Ын считает, что армия и народ России, «блестяще наследуя традицию победы», продемонстрируют «бесценные достоинства чести на двух фронтах — специальной военной операции и построения сильного государства».

Путин, в свою очередь, предложил тост за «дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между нашими странами», «за благополучие и процветание наших народов, за здоровье товарища председателя и всех присутствующих».

Президент России похвалил Ким Чен Ына за то, что он твердо следует курсом, «который заложен выдающимися государственными деятелями» — основателем КНДР Ким Ир Сеном и «продолжателем его дела, товарищем Ким Чен Иром». «Они были искренними и настоящими друзьями, последовательными сторонниками выстраивания самых тесных отношений и связей между нашими странами», — считает Путин.

Российский лидер напомнил, что отношения России и КНДР «были заложены еще в ходе борьбы Кореи за свободу в 1945 году, когда советские и корейские солдаты плечом к плечу громили японских милитаристов».

«В Корее есть пословица: „Одежда хороша новая, а друг — старый“. А у нас в народе говорят: „Старый друг лучше новых двух“. Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами», — добавил он.

Перед началом переговоров Ким Чен Ын заявил, что развитие отношений с Москвой — главный приоритет для Пхеньяна. Он выразил надежду, что КНДР и Россия будут вместе противостоять империализму.

«Сейчас Россия поднялась на священную борьбу для защиты своего государственного суверенитета и своей безопасности в борьбе с гегемонистическими силами, которые противостоят России», — отметил глава КНДР.

Ким Чен Ын прибыл на космодром Восточный накануне. 13 сентября он провел сперва полуторачасовые переговоры с Путиным в расширенном формате, а затем лидеры двух стран пообщались тет-а-тет.

О конкретных договоренностях между государствами по итогам встречи не сообщалось. Перед переговорами на вопрос, будет ли РФ помогать КНДР строить космические спутники, Путин ответил: «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать». На вопрос, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество, президент России заявил: «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть».

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