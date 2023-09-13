Ким Чен Ын: Россия одержит «великую победу в священной борьбе за наказание сборища зла»

О конкретных договоренностях между государствами по итогам встречи не сообщалось. Перед переговорами на вопрос, будет ли РФ помогать КНДР строить космические спутники, Путин ответил: «Мы поэтому и приехали сюда. Лидер КНДР проявляет большой интерес к ракетной технике, они и космос пытаются развивать». На вопрос, будет ли обсуждаться военно-техническое сотрудничество, президент России заявил: «Поговорим по всем вопросам не спеша. Время есть».