Хантеру Байдену предъявили обвинения по трем эпизодам из‑за дачи ложных показаний при покупке оружия

53-летнему юристу Хантеру Байдену, сыну президента США Джо Байдена, предъявлены обвинения по трем эпизодам, связанным с дачей ложных показаний при покупке огнестрельного оружия. Об этом сообщает Би-би-си.
При покупке револьвера кольт в штате Делавэр в октябре 2018 года Хантер Байден солгал при заполнении федеральных бланков, которые необходимо подписать для приобретения огнестрельного оружия.
В документе Байден отметил, что не употребляет запрещенных наркотических веществ и не имеет зависимости от них. При этом на самом деле в тот период он активно употреблял крэк, пишет агентство.
Дача ложных показаний в подобной документации является в США уголовным преступлением. Если суд признает его виновным, Хантеру Байдену будет грозить до 25 лет лишения свободы.
Как отмечает Би-би-си, это первый случай в истории Штатов, когда в отношении сына или дочери действующего президента ведется уголовное разбирательство.
В июне Хантер Байден собирался заключить сделку с федеральной прокуратурой и признать себя виновным по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов, а также по обвинению в нарушении правил хранения оружия.
Источники CNN тогда заявили, что сын главы американской администрации не доплатил в госбюджет более 200 тыс. долларов. Минюст согласился рекомендовать суду условный срок вместо административной ответственности за налоговые нарушения в период с 2017 по 2018 год.
В июле сделка со следствием сорвалась. Судья окружного суда США Мэриэллен Норейки сказала, что она не может утвердить соглашение в таком виде. Судьба налогового обвинения пока неизвестна.
На фоне судебных разбирательств в отношении Хантера Байдена СМИ активно обсуждают предвыборную гонку, в которой намерен участвовать его отец. Инфоповод подхватил и экс-президент США Дональд Трамп, который также хочет вновь побороться за пост. Он критиковал вероятную сделку Хантера Байдена со следствием, поскольку сыну нынешнего президента следовало бы назначить «уголовную ответственность на сотни лет» тюрьмы.