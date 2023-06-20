CNN: сын Байден признает себя виновным в налоговых нарушениях и хранении оружия

Хантер Байден, сын президента США Джо Байден, признает себя виновным по трем пунктам обвинения и заключит сделку с федеральной прокуратурой. Об этом пишет CNN со ссылкой на судебные документы американского Минюста.
В частности, Байден признает вину по двум пунктам обвинения в умышленной неуплате налогов, а также по обвинению в нарушении правил хранения оружия.
Источники CNN заявляют, что Минюст согласился рекомендовать суду условный срок вместо административной ответственности за налоговые нарушения в период с 2017 по 2018 годы. Сын главы американской администрации не доплатил в госбюджет более 200 тыс. долларов.
Адвокат Хантера Байдена Кристофер Кларк уточняет, что сделка с прокуратурой позволит его подзащитному «разрешить» давнее уголовное расследование Министерства юстиции США в отношении него.
«Я знаю, что для Хантера важно взять на себя ответственность за эти ошибки, которые он совершил в период хаоса и зависимости в его жизни. Он надеется продолжить свое выздоровление и двигаться вперед», — цитирует CNN Кларка.
В Белом дом заявили, что президент и первая леди любят своего сына и поддерживают его на пути «восстановления своей жизни». Других комментариев администрация не предоставит, сказал пресс-секретарь Белого дома Ян Сэмс.
Как отмечает CNN, решение Хантера Байдена может сказаться на предвыборной гонке. Экс-президент США Дональд Трамп, который намерен вновь побороться за этот пост, резко раскритиковал сделку между 53-летним сыном Джо Байдена и американской прокуратурой. в своей соцсети Truth Social он написал, что вместо «уголовной ответственности на сотни лет» тюрьмы Минюст «выписывает Хантеру Байдену штраф за нарушение правил дорожного движения».