Оживление пауков и устройство для сбора анализов: за что присудили Шнобелевку в этом году

- Премию по химии и геологии получила группа исследователей из Великобритании и Польши за «объяснение, почему многим ученым нравится облизывать камни».
- В области механики и инженерии Шнобелевки удостоились ученые из Индии, Китая, Малайзии и США — за «оживление мертвых пауков для использования в качестве механических захватывающих устройств».
- Литературная награда досталась ученым из Великобритании, Малайзии, Финляндии и Франции за «изучение того, что чувствуют люди, повторяющие одно и то же слово много-много раз».
- Изобретатели из Южной Кореи и США, создавшие устанавливаемое на унитаз устройство для сбора анализов, стали шнобелевскими лауреатами по здравоохранению.
- Награду по психологии получили американские ученые, которые выясняли, сколько прохожих, увидев человека, смотрящего наверх, последуют его примеру.
- Премию в сфере коммуникаций забрали ученые из Аргентины, Испании, Китая, Колумбии, США и Чили, которые изучали мозговую деятельность людей, специализирующихся на чтении задом наперед.
- В области медицины награду за «использование трупов для сравнения числа волос в ноздрях» получили исследователи из Вьетнама, Ирана, Канады, Македонии и США.
- Научная работа по изучению влияния электрических палочек и соломинок на вкус еды и напитков принесла Шнобелевку в области диетологии ученым из Японии.
- В сфере образования премию дали за методическое исследование «скуки учителей и учеников», которое провели авторы из Великобритании, Ирландии, Китая, Канады, Нидерландов, США и Японии.
- В области физики Шнобелевку получили исследователи из Великобритании, Испании, Франции и Швейцарии — они изучали, как половая жизнь анчоусов влияет на состав морской воды.
Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году как антипод Нобелевской. Она вручается «за достижения, которые заставляют сначала смеяться, а затем — задуматься». С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть из которых совпадает с Нобелевскими, а оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.