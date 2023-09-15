Оживление пауков и устройство для сбора анализов: за что присудили Шнобелевку в этом году

Шнобелевская премия была учреждена в 1991 году как антипод Нобелевской. Она вручается «за достижения, которые заставляют сначала смеяться, а затем — задуматься». С 1999 года премия вручается в 10 областях, часть из которых совпадает с Нобелевскими, а оставшиеся учреждаются каждый год отдельно.