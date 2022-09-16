Ритуалы древних майя, алгоритм для сплетников и лось для краш-теста: лауреаты «Шнобелевки-2022»

Шнобелевская премия — ироничный аналог Нобелевки — объявила лауреатов 32-й ежегодной церемонии награждения. Запись трансляции мероприятия можно найти на ютьюб-канале организаторов.

Победителям традиционно вручили банкноты номиналом в 10 трлн долларов Зимбабве, которые уже вышли из оборота. Дополнили главный приз в этом году бумажные цилиндры, символизирующие «контейнер для хранения всех имеющихся у них знаний».

Представляем вашему вниманию лучшие достижения ученых со всего мира, которая сперва заставляют посмеяться, а затем — задуматься.

Алгоритм для сплетников Премия мира

Ученые сразу из 9 стран (Китай, Венгрия, Канада, Нидерланды, Великобритания, Италия, Австралия, Швейцария, США) разработали алгоритм, который должен помочь любителям распускать сплетни понять, когда можно солгать, а когда следует говорить правду.

Для начала сплетнику стоит преподнести себя в выгодном свете. При знакомстве с новым окружением стоит говорить правду, так как многое зависит от репутации. Сплетни могут положительно сказаться на коммуникации, но при этом по большей части они должны быть достоверными, особенно на серьезные и важные темы.

С хорошей репутацией уже можно вводить людей в заблуждение в личных целях. При этом важно не переборщить, чтобы вся информация сплетника не стала восприниматься как ложная. Для этого необходимо выработать стратегию поведения в зависимости от реакции слушателей.

Майя и ритуальные клизмы История искусств

Питер де Смет и Николас Хельмут из Нидерландов обнаружили на глиняных сосудах майя доказательства, что древние индейцы во время ритуалов делали клизмы. Внутри них находилось пьянящее или наркотическое вещество, сделанное из трав, в частности водяной лилии, которая может вызывать галлюцинации, если вводится по ректальному пути.

«Эта теория полностью противоречит традиционному мнению, что древние майя были созерцательным народом, который не предавался ритуальному экстазу», — говорится в карточке исследования.

Синхронизация сердцебиения у влюбленных Кардиология

Над этим вопросом работали исследователи из Чехии, Нидерландов, Великобритании, Швеции и Арубы. Они занимались поиском доказательств того, что частота сердечных сокращений влюбленных людей синхронизируется.

Речь идет о романтических партнерах, которые встречаются впервые и чувствуют, что их влечет друг к другу. Ученые анализировали знакомства людей за пределами лаборатории, при этом к ним были подключены устройства для измерения физиологических сигналов.

Участники эксперимента обращали внимание на движения, язык тела и едва заметные эмоции собеседника, при этом улыбки, смех, томный взгляд и прочая имитация эмоций никак не влияла на симпатию. В итоге стало ясно, что люди, которые действительно друг другу нравятся, начинают чувствовать влечение примерно в одно время. Это происходит подсознательно, поэтому на изменения реагирует и тело, в частности у них синхронизируется частота сердечных сокращений.

Почему юридические документы тяжело читать Литература

Авторы работы попытались выяснить, что делает юридические документы «излишне трудными для понимания». Они прочли материалы общим объемом в 10 млн слов и уверены, что дело в стиле письма, а не в специальных терминах.

Ученые отмечают, что юридические тексты непросто читать, потому что в них очень часто встречаются сложные обороты, вставленные посреди предложения, жаргонизмы, которые известны только в узких кругах, нестандартное использование заглавных букв и пассивные конструкции.

В исследовании это объясняется профдеформацией. Юристы употребляют в документах слова, которыми они чаще всего пользуются в работе (и поэтому эти слова быстрее приходят в голову), а еще они не уделяют особого внимания грамматике и, в частности, синтаксису.

Как утятам удается плавать в строю Физика

Ученые из Китая, Великобритании, Турции и США решили выяснить, почему утята плавают друг за другом и мамой-уткой, а главное, как им удается держаться ровным строем. Для этого им пришлось рассчитать волновое сопротивление водоплавающих птиц.

Оказалось, что утята выстраиваются в ряд, чтобы не оказывать сопротивление волнам, которые создают мама-утка и другие утята, пока плывут, а подстраиваться под них. Так они сохраняют силы и могут плыть дольше.

Влияние запора на спаривание скорпионов Биология

Солимарий Гарсия-Эрнандес и Глауко Мачадо из Бразилии и Колумбии изучили, влияет ли потеря хвоста и последующий запор на характеристики самцов и самок скорпионов при спаривании, и каким образом.

Дело в том, что скорпионы, которые скидывают хвост, теряют последнюю часть пищеварительного тракта, а следовательно и способность к дефекации. Эксперимент ученых показал, что негативно влияние таких перемен влияет только на самцов. Уменьшается их максимальная скорость передвижения, а проблемы с опорно-двигательным аппаратом усложняют поиск самки.

Однако на сам процесс спаривания это не влияет. От момента потери хвоста до смерти от запоров у самцов еще остается время на то, чтобы продолжить потомство. Авторы исследования считают, что данный вывод имеет решающее значение для понимания эволюции этих животных.

Мороженое помогает облегчить химиотерапию Медицина

Группа польских ученых выяснила, что при прохождении некоторых форм «токсической химиотерапии» число вероятных побочных эффектов у пациентов снижается, если они при этом едят мороженое.

Исследователи называют этот процесс криотерапией. Согласно их выводам, при потреблении мороженого снижается вероятность орального мукозита (ОМ) — одного из самых частых последствий химиотерапии с раком орофарингеальной области. ОМ как правило является основной причиной прерывания противоопухолевой терапии, что значительно ухудшает результаты лечения.

Почему успешными становятся не талантливые, а удачливые люди Экономика

Алессандро Плучино, Алессио Эмануэле Биондо и Андреа Раписарда из Италии были озабочены вопросом, почему удача быстрее приводит к успеху, чем талант, навыки и усилия. Чтобы это понять, они обратились к экономике и математике.

Ученые сделали вывод, что число действительно талантливых людей и тех, кто уже достиг успеха, сильно отличается. Как правило, нельзя выделить конкретную причину популярности или карьерных достижений, большую роль играет некий «секретный ингредиент». И этот ингредиент — случайность. Поэтому важно быть не только умным и усидчивым, но и очень удачливым.

Самый эффективный способ поворота круглой дверной ручки Инженерия

Японские инженеры получили Шнобелевскую премию за попытку найти наиболее эффективный способ «использования пальцев при повороте ручки». Выяснилось, что чем больше пальцев задействовано, тем удобнее открывать дверь.

Ученые провели эксперимент с 32 добровольцами в возрасте 20 лет. Они крутили деревянные цилиндры разного диаметра, а камера фиксировала положение пальцев. Два пальца участники использовали только для поворота узких цилиндров — до 20 миллиметров, а вот все пять — как правило при диаметре цилиндра от 20 до 130 миллиметров.

Лось для краш-теста Техника безопасности