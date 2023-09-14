Три журналиста сообщили об оповещениях Apple о хакерской атаке. Такие же приходили Галине Тимченко

Такое же уведомление приходило и Тимченко, у которой, как и у Эрлиха, в телефоне латвийская сим-карта. Журналист отметил, что его айфон иногда ведет себя странно, например, греется на ровном месте, а мессенджер начал сам формировать группы из его друзей и предлагал им вступить в переписку. В эфире «Дождя»** он уточнил, что получил предупреждение от Apple в конце августа, когда находился в Германии.