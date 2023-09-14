Три журналиста сообщили об оповещениях Apple о хакерской атаке. Такие же приходили Галине Тимченко

Бывший шеф-редактор программы «Балтия. Неделя» телеканала «Настоящее время»* Евгений Эрлих считает, что его телефон был заражен шпионской программой Pegasus (как и в случае с гендиректором «Медузы»** Галиной Тимченко).
У себя в фейсбуке*** Эрлих написал, что на его телефон пришло уведомление от Apple: «Apple полагает, что вы стали объектом атаки спонсируемых государством злоумышленников, которые пытаются удаленно взломать iPhone, связанный с вашим Apple ID».
Такое же уведомление приходило и Тимченко, у которой, как и у Эрлиха, в телефоне латвийская сим-карта. Журналист отметил, что его айфон иногда ведет себя странно, например, греется на ровном месте, а мессенджер начал сам формировать группы из его друзей и предлагал им вступить в переписку. В эфире «Дождя»** он уточнил, что получил предупреждение от Apple в конце августа, когда находился в Германии.
О подобных уведомлениях также сообщили генеральный директор «Новой газеты Европа»**** Мария Епифанова и корреспондент «Новой газеты Балтия» Евгений Павлов. Обоим сообщения от Apple пришли 29 августа.
3 сентября Епифанова получила в телеграме оповещение, что кто‑то зашел в ее аккаунт с устройства Huawei в Каире. «[Я] зашла в настройки конфиденциальности, там действительно был активный сеанс с геолокацией Каир, я его завершила и сменила пароль», — рассказала она.
Журналисты не рассказывали о странных уведомлениях, пока не стало известно о взломе телефона Тимченко. Сейчас они обратились к интернет-правозащитникам из Acces Now, чтобы выяснить, имеется ли на их гаджетах шпионская программа.
Накануне о заражении смартфона Тимченко сообщила газета The Washington Post и сама журналистка. 10 февраля технический отдел издания обнаружил цифровые следы шпионской программы Pegasus от израильской компании NSO Group. Интернет-правозащитники из Acces Now подтвердили наличие Pegasus.
Тимченко и расследователи подозревают в атаке российские спецслужбы, но не исключают и другие страны — Казахстан, Азербайджан, Латвию (здесь находится редакция «Медузы»), Эстонию и Германию. При этом исследователи не нашли следов взаимодействия России и компании NSO Grou, в отличие от других подозреваемых.
Политика NSO Grou ориентируется на внешнеполитические интересы Израиля и стран НАТО, отмечает WP. Впрочем, за использованием Pegasus была замечена Саудовская Аравия. Программу закупают государственные спецслужбы за десятки миллионов долларов.
* Телеканал «Настоящее время» внесен Минюстом в список иноагентов.
** «Медуза» и «Дождь» внесены Минюстом в список иноагентов, их деятельность признана в России нежелательной.
*** Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.
**** «Новая газета Европа» признана в России нежелательной организацией.