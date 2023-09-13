Телефон основательницы «Медузы»* Галины Тимченко заразили шпионской программой Pegasus

Издание отмечает, что Тимченко стала первой российской журналисткой, против которой использовали Pegasus. Тимченко и расследователи подозревают в атаке российские спецслужбы, но не исключают и другие страны — Казахстан и Азербайджан, которые могли это сделать по просьбе, а также страны ЕС Латвию (здесь находится редакция «Медузы»), Эстонию и Германию. При этом исследователи не нашли следов взаимодействия РФ и NSO Grou, в отличие от других подозреваемых.