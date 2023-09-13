Телефон основательницы «Медузы»* Галины Тимченко заразили шпионской программой Pegasus

Телефон основательницы издания «Медуза»* Галины Тимченко заразили шпионской программой Pegasus от израильской компании NSO Group. Об этом сообщает газета The Washington Post и сама журналистка.
Цифровые следы Pegasus на айфоне Тимченко обнаружил технический отдел «Медузы» 10 февраля 2023 года, это подтвердили интернет-правозащитники из Acces Now. В момент заражения журналистка находилась в Берлине.
Издание отмечает, что Тимченко стала первой российской журналисткой, против которой использовали Pegasus. Тимченко и расследователи подозревают в атаке российские спецслужбы, но не исключают и другие страны — Казахстан и Азербайджан, которые могли это сделать по просьбе, а также страны ЕС Латвию (здесь находится редакция «Медузы»), Эстонию и Германию. При этом исследователи не нашли следов взаимодействия РФ и NSO Grou, в отличие от других подозреваемых.
Авторы расследования отмечают политику NSO Grou, в рамках которой компания действует в соответствии с внешнеполитическими интересами Израиля и ориентирована на страны НАТО. Впрочем, за использованием Pegasus была замечена Саудовская Аравия. Программу закупают спецслужбы стран за десятки миллионов долларов.
Изначально Pegasus была создана для слежки за террористами, но исследователи отмечают случаи применения программы против журналистов. «Медуза» выступила против этой практики.
* «Медуза» внесена Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов и признана нежелательной организацией на территории страны.