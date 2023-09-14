Песков назвал предателями бизнесменов, которые «пытаются за 12 сребреников» добиться снятия санкций

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал снятие санкций ЕС с некоторых предпринимателей. В разговоре с «Говорит Маяк» он назвал бизнесменов, которые выступили против действий российских властей ради выхода из‑под ограничений, предателями.
«Мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и пытаются за 12 сребреников вывести себя из‑под санкций. Это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в суде. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением», — сказал Песков.
Какие 12 сребреников имеет в виду Песков, не уточняется. Если он делал отсылку на Новый Завет, то Иуда получил за предательство Иисуса Христа тридцать сребреников. Выражение «тридцать сребреников» впоследствии стало устойчивым фразеологизмом.
Песков заявил, что «логику самих санкций» в Кремле понять не могут, и предположил, что она неясна и для властей Евросоюза. Санкции и посягательства на активы российского бизнеса, по мнению чиновника, «противоречат всем законам и международному законодательству в целом».
13 сентября ЕС не стал продлевать санкции против четырех граждан РФ, введенные после начала спецоперации на территории Украины, — бизнесмена Григория Березкина, экс-главы Ozon Александра Шульгина, погибшего полковника Георгия Шуваева и миллиардера Фархада Ахмедова. Насчет последнего высказался продюсер Иосиф Пригожин, чей телефонный разговор с бизнесменом, как предполагается, был выложен в сеть.