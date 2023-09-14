Песков назвал предателями бизнесменов, которые «пытаются за 12 сребреников» добиться снятия санкций

«Мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и пытаются за 12 сребреников вывести себя из‑под санкций. Это предатели. Есть предприниматели, которые планомерно и методично отстаивают свои интересы в суде. Это право любого предпринимателя, и к нему мы относимся с уважением», — сказал Песков.