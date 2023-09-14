Иосиф Пригожин считает, что ЕС снял санкции с миллиардера Ахмедова из‑за слитой записи разговора

«Это же для чего‑то делалось. Кому я нужен? Скорее нужна была громкая фамилия, а на этом нужно было добиться правильного эффекта — объяснить обществу, что он абсолютно не лоялен сегодняшней власти и абсолютно далек от политики и от каких‑то инструментов влияния», — сказал Пригожин.