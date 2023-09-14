Иосиф Пригожин считает, что ЕС снял санкции с миллиардера Ахмедова из‑за слитой записи разговора

Евросоюз снял санкции с экс-акционера «Нортгаза» Фархада Ахмедова. Продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Подъему» предположил, что такое решение связано с утекшей записью, вероятно, его разговора с миллиардером, в котором критикуются власти РФ.
«Это же для чего‑то делалось. Кому я нужен? Скорее нужна была громкая фамилия, а на этом нужно было добиться правильного эффекта — объяснить обществу, что он абсолютно не лоялен сегодняшней власти и абсолютно далек от политики и от каких‑то инструментов влияния», — сказал Пригожин.
Продюсер считает себя использованным и жертвой, которую выбрали «в виде фамилии». Задумка Ахмедова сработала благодаря «компиляции, помноженной на фальсификацию», добавил он.
По словам Пригожина, с Ахмедовым он сейчас не общается и в целом «минимизировал количество людей в своей записной книжке». «Я даже боюсь с деревьями разговаривать», — добавил он.
В марте в сети появилась 35-минутная аудиозапись разговора двух мужчин, критикующих российские власти и лично Владимира Путина за действия на территории Украины. Авторы публикации заявляли, что собеседники — Фархад Ахмедов и Иосиф Пригожин. Последний говорил, что его голос воссоздали с помощью нейросети.