Тимати и основатель Performance Group открыли в Москве сеть кулинарий «Еда тут»

Moskvich Mag приводит позиции меню: салаты (греческий, оливье, сельдь под шубой, «Цезарь») — по цене от 120 до 160 рублей, сэндвичи, кесадильи, бургеры — за 160–240 рублей, каши — за 120 рублей, супы — за 120–200 рублей, горячие блюда — от 200 до 450 рублей. Некоторые позиции дешевле, чем у конкурента «Кухня на районе».