Тимати и основатель Performance Group открыли в Москве сеть кулинарий «Еда тут»

В Москве открылась сеть точек по продаже кулинарии «Еда тут», обратил внимание Shopper’s. Согласно ЕГРЮЛ, владельцем товарного знака «Еда тут» является компания «Виттория», в которой 75% принадлежит президенту Performance Group, владельцу Level Kitchen Артуру Зеленому, а 25% — Тимуру Юнусову (Тимати).
На «Яндекс Картах» уже отмечено четыре точки «Еды тут»: на Пресненской набережной, Волоколамском шоссе, в Астраханском переулке и на проспекте Мира. В них продают еду, расфасованную по упаковкам.
Moskvich Mag приводит позиции меню: салаты (греческий, оливье, сельдь под шубой, «Цезарь») — по цене от 120 до 160 рублей, сэндвичи, кесадильи, бургеры — за 160–240 рублей, каши — за 120 рублей, супы — за 120–200 рублей, горячие блюда — от 200 до 450 рублей. Некоторые позиции дешевле, чем у конкурента «Кухня на районе».
Представители Тимати и Performance Group ситуацию не комментировали. Зеленый ранее говорил, что его «связывают долгие дружеские отношения» с рэпером.
В конце августе Тимати и ресторатор Антон Пинский выкупили российский бизнес сети Domino’s Pizza и перезапустили его под названием Domиno Pizza (с русской «и» вместо i). Тимати и Пинский также владеют сетью кофеен Stars, пришедшей на смену ушедшему из России Starbucks.