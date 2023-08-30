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Тимати представил логотип новой сети Domиno Pizza — в названии поменяли лишь одну букву

Максим Саблин
Сегодня в 14:50

Тимати показал логотип купленной им и ресторатором Антоном Пинским сети пиццерий, передает РБК. Бывшая Domino’s Pizza станет называться Domиno Pizza (с русской И вместо i. — Прим. ред.).

«Мы выкупили порядка 60 пиццерий у их франчайзи», — рассказал Пинский. Он отметил, что вместе с Тимати выкупил «отдельные пиццерии у отдельных франчайзи».

Рэпер добавил, что на отладку рабочих процессов у новых владельцев уйдет месяц-полтора.

Владевшая брендом Domino’s Pizza в России нидерландская DP Eurasia искала покупателя для своих ресторанов с конца 2022 года, уточняет РБК. Компания занялась «оценкой своего присутствия в России, влияния санкций и способности продолжать обслуживать своих клиентов».

В августе фирма решила обанкротить сеть, потому что желающих так и не нашлось. Имевшийся у российского подразделения долг в 520 млн рублей полностью погасила турецкая дочка Domino’s.

Примерно в то же время сетью заинтересовался Пинский. «Голландцы заявили об уходе из страны и подаче на банкротство. У них в России есть свои рестораны и есть франчайзи. Так вот сейчас почти все их российские франчайзи после поста Тимати в социальных сетях вышли на связь с предложением войти с ними в переговоры о поиске возможных вариантов. И мы с ними сейчас обсуждаем все эти варианты», — делился ресторатор в интервью «РБК Стиль».

О покупке пиццерий Тимати и Пинский объявили 29 августа. В посте они рассказали, что решили «заняться пиццей». Вдвоем рэпер и ресторатор уже владеют сетью кофеен Stars, пришедшей на смену ушедшему из России Starbucks.

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ТиматиАнтон Пинский
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