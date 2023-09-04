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Баста стал амбассадором «Альфа-банка» вместо Ивана Урганта

Максим Саблин
Сегодня в 10:24

«Альфа-банк» объявил о том, что Василий Вакуленко станет его новым амбассадором. Он появится в имиджевой кампании банка и станет героем новых креативных проектов. Сумму и срок контракта с музыкантом не называют.

«Альфа-банк» отмечает, что Баста давно сотрудничает с банком как клиент и предприниматель. «Он давний друг „Альфы“, нас объединяет дух предпринимательства и свободы», — добавил директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов компании Алексей Гиязов в пресс-релизе.

Героем прошлых ТВ-роликов и кампаний с 2020 года был Иван Ургант, в этой роли он сменил Владимира Познера. Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир на «Первом канале» в марте 2022 года. «Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах», — отметили в банке.

В прошлом Баста уже представлял другой банк, «Открытие». Год назад финансовое учреждение было продано ВТБ, в следующем году их клиентов начнут объединять.

С февраля 2022-го рэпер также сотрудничал с «Яндекс.Маркетом» и участвовал в его рекламных кампаниях.

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