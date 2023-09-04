Баста стал амбассадором «Альфа-банка» вместо Ивана Урганта

Героем прошлых ТВ-роликов и кампаний с 2020 года был Иван Ургант, в этой роли он сменил Владимира Познера. Шоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир на «Первом канале» в марте 2022 года. «Мы дружим с Иваном и сотрудничаем в творческих проектах», — отметили в банке.