Интервью экс-футболиста Савина проверяют на дискредитацию ВС РФ. Ранее он уже получал штраф

Интервью бывшего футболиста и блогера Евгения Савина (КраСава) проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. Спортсмену могут грозить уголовное дело и лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.
Речь идет об интервью с Савиным, которое вышло на ютуб-канале Ксении Собчак в апреле 2023-го. В нем блогер высказывался о российском футболе, критиковал действия властей РФ и проведение военной спецоперации на территории Украины.
Телеграм-канал «Осторожно, новости», принадлежащий Собчак, пишет, что против Савина уголовное дело уже возбуждено. В его высказываниях экспертиза обнаружила «отрицание факта использования ВС РФ в целях защиты интересов России, ее граждан и поддержания мира».
Ранее Савина уже штрафовали на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ, но тогда она была административной. В апреле 2022 года блогер выпустил фильм, в котором поговорил с украинскими футболистами и беженцами о том, как российская военная операция повлияла на их жизни, и осудил действия российских властей, назвав их безумием. В данный момент спортсмен проживает на Кипре.
Савин выступал за клубы «Ротор», «Тобол», «Локомотив», «Анжи», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Тюмень» и «Луч-Энергия». Входил в состав сборной России по футболу. После завершения спортивной карьеры работал телеведущим («Культ тура», «Русский ниндзя») и комментатором, основал ютуб-канал «КраСава» и одноименный футбольный клуб.