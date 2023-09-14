Интервью экс-футболиста Савина проверяют на дискредитацию ВС РФ. Ранее он уже получал штраф

Ранее Савина уже штрафовали на 50 тыс. рублей по статье о дискредитации армии РФ, но тогда она была административной. В апреле 2022 года блогер выпустил фильм, в котором поговорил с украинскими футболистами и беженцами о том, как российская военная операция повлияла на их жизни, и осудил действия российских властей, назвав их безумием. В данный момент спортсмен проживает на Кипре.