На владельца футбольной команды «Красава» Евгения Савина завели дело о дискредитации армии

На блогера и бывшего футболиста Евгения Савина (КраСава) завели административное дело о дискредитации российской армии. Ему грозит штраф до 50 тыс. рублей, сообщает «Интерфакс».
Протокол в отношении Савина был зарегистрирован в Тверском суде 23 января. Дата заседания пока не назначена. Какие именно действия КраСавы сочли порочащими военных, не уточняется.
В апреле Савин опубликовал на своем ютьюб-канале видео, в котором поговорил с украинскими футболистами и беженцами о том, как военная операция России повлияла на их жизни. Блогер осудил действия России, назвав их безумием.
После этого клуб Савина «Красава» лишился домашней арены — администрация стадиона «Зоркий» в подмосковном Красногорске расторгла с ним договор. Блогер перевез свою команду на Кипр, где она теперь выступает во Втором дивизионе.
В августе депутат Госдумы Роман Терюшков пожаловался на КраСаву в МВД. Он усмотрел в высказываниях экс-футболиста нарушения двух уголовных статей — о фейках про армию и о неоднократной ее дискредитации.
Евгений Савин выступал за клубы «Ротор», «Тобол», «Локомотив», «Анжи», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал», «Тюмень» и «Луч-Энергия». Входил в состав сборной России по футболу. После завершения спортивной карьеры работал телеведущим («Культ тура», «Русский ниндзя») и комментатором, основал ютьюб-канал «КраСава» и одноименный футбольный клуб.