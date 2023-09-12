Apple представила новые поколения iPhone и Apple Watch

Apple провела ежегодную осеннюю презентацию новинок. Компания представила линейку смартфонов iPhone 15 и смарт-часы Apple Watch Series 9.
iPhone 15 и iPhone 15 Plus
У новых айфонов появились Dynamic Islands («динамические острова»), которые раньше были только у моделей 14 Pro и Pro Max. Диагонали экранов остались прежними — 6,1 и 6,7 дюймов. А вот яркость стала в два раза больше, чем в прошлом поколении — 2000 нит.
Разрешение основной камеры — 48 мегапикселей. Теперь можно не включать режим портрета в момент съемки — алгоритмы сами распознают крупный план человека или, например, собаки и позволят превратить фото в портрет уже после съемки. Ночной режим стал лучше, а еще появилась поддержка Smart HDR.
Чип в пятнадцатом айфоне старый — A16 Bionic, который впервые был представлен в iPhone 14. Оснащен 5-ядерным графическим процессором (GPU) и 6-ядерным основным процессором (CPU).
Разъем зарядки заменили на USB-C, благодаря чему увеличилась скорость передачи данных по проводу. Такой же разъем получили и некоторые другие гаджеты Apple — к примеру, наушники AirPods Pro 2, которые теперь можно заряжать напрямую от айфона.
Лучше стал режим изоляции голоса (который убирает посторонние шумы при звонке) — это благодаря обновленным моделям машинного обучения.
Экран получил керамическую защиту, корпус на 75% сделан из перерабатываемого алюминия. Доступны пять цветов — черный, голубой, розовый, салатовый и желтый. Стоит iPhone 15 на 128 гигабайт 799 долларов, iPhone 15 Plus — 899 долларов.
iPhone 15 Pro
Стальные рамки заменили на титановые, из‑за чего они стали тоньше и легче. Дисплей — Super Retina XDR с доступными диагоналями 6,1 и 6,7 дюймов.
Вместо механической кнопки включения и выключения звука теперь настраиваемая «кнопка действия» (как на часах Apple Watch Ultra). С ее помощью можно включать не только беззвучный режим, но и камеру, фонарик, диктофон, переводчик или режим «не беспокоить».
Чип разработали новый — A17 pro. В 6-ядерном основном процессоре (CPU) 19 миллиардов транзисторов, что увеличивает скорость на 10% по сравнению с предшественником. Графический процессор (GPU) тоже 6-ядерный и обрабатывает данные на 20% быстрее.
Разъем поменяли с Lightning на USB-C. Он поддерживает технологию USB-3, которая обеспечивает скорость передачи данных до 10 гигабайт в секунду.
Основная камера — 48 мегапикселей. Появился пятикратный оптический зум и функция стабилизации, которая должна обеспечить более четкие снимки. Есть возможность переключаться между тремя фокусными расстояниями — 24, 28 и 35 миллиметров. Pro-модели получили возможность снимать 3D-видео для просмотра на шлеме Vision Pro.
Устройство поддерживает аппаратную трассировку лучей и технологию масштабирования изображения MetalFX в играх. Со следующего года для iPhone выйдут три ААА-игры — Death Stranding, Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil 4 Remake и Village.
Устройство предлагают в четырех цветах — черный титан, белый титан, синий титан и «естественный титан». Цена iPhone 15 Pro — 999 долларов, iPhone 15 Pro Max — 1199 долларов.
Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2
В умных часах новый чип S9, в котором на 60% больше транзисторов и который на 30% быстрее предшественников. Яркость дисплея 2 тыс. нит, что в два раза превышает показатели Series 8. Минимальная яркость устройства — 1 нит — позволяет экономить заряд аккумулятора. Время автономной работы — около 18 часов.
Появилась функция Double Tap. При помощи специального жеста теперь можно ответить на звонок, выключить будильник или поставить музыку на паузу.
В Apple Watch Ultra 2 также чип S9 и функция Double Tap. Но в них больше и ярче дисплей — 3 тыс. нит, дольше работа батареи — 36 часов при обычном использовании и до 72 часов при экономном.
Для Watch Ultra 2 разработали специальный циферблат, который отображает всю информацию о тренировках на одном экране.
Apple Watch Series 9 стоят 399 долларов, Watch Ultra 2 — 799 долларов.