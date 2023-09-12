Apple представила новые поколения iPhone и Apple Watch

У новых айфонов появились Dynamic Islands («динамические острова»), которые раньше были только у моделей 14 Pro и Pro Max. Диагонали экранов остались прежними — 6,1 и 6,7 дюймов. А вот яркость стала в два раза больше, чем в прошлом поколении — 2000 нит.