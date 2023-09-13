В Москве установят мост между парком Горького и островом Балчуг. Конструкцию привезли на баржах

13 сентября в Москве установят 54-метровый пешеходный мост, который свяжет остров Балчуг с парком Горького и «Музеоном». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Конструкцию привезли в центр столицы накануне на двух баржах. Ее собрали в районе города Лыткарино Московской области. 13 сентября пролетное строение массой 235 тонн смонтируют на заранее подготовленные опоры.
В апреле прошлого года Собянин показал концепции семи новых мостов через Москву-реку и рассказал, где они будут расположены. Четыре из них построят в районе Хорошево-Мневники: велопешеходные мосты на улицу Островную и в сторону парка «Фили», автомобильные мосты на улицы Новозаводскую и Мясищева.
Мост для машин и пешеходов соединит Береговой и Причальный проезды, Шелепиху и Филевский парк, еще один пешеходный мост появится в Нагатинском затоне.