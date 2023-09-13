В Москве установят мост между парком Горького и островом Балчуг. Конструкцию привезли на баржах

В апреле прошлого года Собянин показал концепции семи новых мостов через Москву-реку и рассказал, где они будут расположены. Четыре из них построят в районе Хорошево-Мневники: велопешеходные мосты на улицу Островную и в сторону парка «Фили», автомобильные мосты на улицы Новозаводскую и Мясищева.