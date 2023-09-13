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В Москве установят мост между парком Горького и островом Балчуг. Конструкцию привезли на баржах

Семён Гудошников
Сегодня в 12:05

13 сентября в Москве установят 54-метровый пешеходный мост, который свяжет остров Балчуг с парком Горького и «Музеоном». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.

Конструкцию привезли в центр столицы накануне на двух баржах. Ее собрали в районе города Лыткарино Московской области. 13 сентября пролетное строение массой 235 тонн смонтируют на заранее подготовленные опоры.

© t.me/mos_sobyanin
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© t.me/mos_sobyanin
2 из 2

В апреле прошлого года Собянин показал концепции семи новых мостов через Москву-реку и рассказал, где они будут расположены. Четыре из них построят в районе Хорошево-Мневники: велопешеходные мосты на улицу Островную и в сторону парка «Фили», автомобильные мосты на улицы Новозаводскую и Мясищева.

Мост для машин и пешеходов соединит Береговой и Причальный проезды, Шелепиху и Филевский парк, еще один пешеходный мост появится в Нагатинском затоне.

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Сергей Собянин
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