Собянин показал проекты семи мостов через Москву-реку

Архитекторы создали концепции семи новых мостов через Москву-реку. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, где они будут расположены, и показал их изображения.

Четыре из них будут построены в районе районе Хорошево-Мневники: велопешеходные мосты на улицу Островную и в сторону парка Фили, автомобильные мосты на улицы Новозаводскую и Мясищева.

На улицу Новозаводскую будет создан мост-«парус» всего с одним пилоном, который станет «украшением Мневниковской поймы».

Кроме того, еще один мост соединит Береговой и Причальный проезд, Шелепиху и Филевский парк. Он будет предназначен как для машин, так и для пешеходов и велосипедистов.

Пешеходные мосты появятся в Нагатинском затоне и через Водоотводный канал в Якиманке на остров Балчуг. Последний станет частью туристического маршрута от Воробьевых гор к Балчугу и «ГЭС-2».