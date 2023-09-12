В сети появился трейлер хоррора «Кладбище домашних животных: Кровные узы»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер хоррора «Кладбище домашних животных: Кровные узы», который выйдет в кинотеатрах 6 октября.
Фильм станет приквелом ленты Кевина Колша и Денниса Уидмайера, вышедшей на экраны в 2019 году. Он расскажет об истоках зла, захватившего город Ладлоу — место действия франшизы.
Постановщиком новой ленты выступила Линдси Андерсон Бир, для нее картина стала режиссерским дебютом. Главные роли исполнили Изабелла ЛаБланк, Форрест Гудлак, Джек Малхерн и Джексон Уайт.
Действие фильма развернется в 1969 году. В его центре окажется молодой Джад Крэнделл, мечтающий уехать из родного города, но обнаруживающий жуткие секреты Ладлоу, связанные с историей его семьи.
Кинофраншиза «Кладбище домашних животных» основана на одноименно романе Стивена Кинга, опубликованном в 1983 году. Первая экранизация книги вышла в 1989 году, ее выпустила Мэри Ламберт. Лента получила продолжение в 1992 году.
Картина 2019 года стала второй попыткой адаптировать роман Кинга для экрана. «Афиша Daily» публиковала рецензию на фильм, а также рассказывала, как его оценили зарубежные критики.