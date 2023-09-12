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Финляндия, Германия и Литва отреагировали на рекомендацию ЕС не пускать авто с российскими номерами

Семён Гудошников
Сегодня в 17:54

Финляндия не будет исполнять рекомендации Еврокомиссии о запрете россиянам въезжать в ЕС на автомобилях с российской регистрацией и номерами. Об этом сообщает Yle со ссылкой на финский МИД.

«Автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в Финляндию. Если будет принято другое решение, то мы объявим о нем заблаговременно», — сказала руководительница санкционного отдела министерства Пиа Сариваара.

Она назвала не соответствующими действительности сообщения о том, что машины с российскими номерами не смогут въехать в Финляндию или будут конфискованы.

В свою очередь, Германия не будет делать исключения из санкций ЕС для въезжающих в страну россиян. Любые товары, попадающие под эмбарго, могут быть конфискованы, говорится в ответе немецкой таможни на запрос россиянина (документ есть в распоряжении РБК).

Не собирается пускать автомобили с российскими номерами на свою территорию и Литва. Исключение сделают лишь для тех, кто едет транзитом в Калининград «с необходимыми документами», пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на Таможенный департамент республики.

10 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения санкций, действующих с 2022 года. Согласно им, въезд в Евросоюз на автомобилях, зарегистрированных в РФ, расценивается как запрещенный импорт.

ЕК подтвердила, что граждане России не имеют права ввозить все товары, указанные в приложении XXI регламента Совета ЕС об антироссийских санкциях. Этот документ был принят еще в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. С тех пор в приложении XXI к регламенту появлялось все больше запрещенных к ввозу в ЕС товаров. Сейчас там указано более 160 позиций. Кроме автомобилей, это косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты.

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