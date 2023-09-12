Финляндия, Германия и Литва отреагировали на рекомендацию ЕС не пускать авто с российскими номерами

ЕК подтвердила, что граждане России не имеют права ввозить все товары, указанные в приложении XXI регламента Совета ЕС об антироссийских санкциях. Этот документ был принят еще в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. С тех пор в приложении XXI к регламенту появлялось все больше запрещенных к ввозу в ЕС товаров. Сейчас там указано более 160 позиций. Кроме автомобилей, это косметика, товары для душа, зубные пасты, мыло, женские костюмы и платья с юбками, обувь, смартфоны, фотоаппараты.