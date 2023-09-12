Реклама
Новости

Мундеп из Петербурга потребовала от российских властей принять закон против домашнего насилия

Семён Гудошников
Сегодня в 16:57

Муниципальная депутатка из Петербурга Ксения Торстрем потребовала от российских властей принять закон о профилактике домашнего насилия. Об этом она сообщила в соцсети X (бывший Twitter).

Торстрем написала обращение в Госдуму, Совет Федерации, правительство и к президенту. По словам депутатки, обратиться к властям она решила после того, как узнала об очередном «ужасающем случае домашнего насилия».

В Пермском крае мужчина три недели бил и насиловал жену, а затем отрезал ей кисть руки. За этим наблюдал сын пары, которому насильник заявил, что играет с мамой и чинит ее. На протяжении нескольких недель соседи слышали крики, но игнорировали их.

Торстрем опубликовала свое обращение в виде гугл-документа. Она предложила присоединиться к ее требованию и послать как можно больше подобных писем властям.

«Жертвы домашнего насилия никак не защищены в Российской Федерации. Домашнее насилие декриминализировано, по делам о домашнем насилии суды в большинстве случаев выписывают штрафы в 5000 рублей. Закон о профилактике домашнего насилия не принят. Отсутствует профилактическая работа, нет убежищ, охранных ордеров. Полиция не относится к жалобам жертв на раннем этапе серьезно, реагирует, только когда дело доходит до серьезных увечий или смерти. Большое количество женщин и детей получают увечья и тяжелейшие психологические травмы», — поясняет депутатка в обращении.

Сейчас закон о профилактике домашнего насилия принят в 127 странах мира. В российскую Госдуму направлялось более 40 вариантов подобного законопроекта, но ни один из них так и не был принят.

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»