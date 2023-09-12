Мундеп из Петербурга потребовала от российских властей принять закон против домашнего насилия

«Жертвы домашнего насилия никак не защищены в Российской Федерации. Домашнее насилие декриминализировано, по делам о домашнем насилии суды в большинстве случаев выписывают штрафы в 5000 рублей. Закон о профилактике домашнего насилия не принят. Отсутствует профилактическая работа, нет убежищ, охранных ордеров. Полиция не относится к жалобам жертв на раннем этапе серьезно, реагирует, только когда дело доходит до серьезных увечий или смерти. Большое количество женщин и детей получают увечья и тяжелейшие психологические травмы», — поясняет депутатка в обращении.