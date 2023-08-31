В Пермском крае мужчина три недели бил и насиловал жену, а затем отрезал ей кисть руки

«Сын сидел напротив и смотрел мультики, поэтому я старалась не показывать боли. Но с каждой минутой мне становилось хуже, а вокруг все было в крови. Я попросила отстегнуть меня, чтобы дать походить. Руку стало неистово жечь, я зашла в ванну, попросила Влада ослабить тряпку, и тут же кровь хлынула фонтаном. Меня резко бросило в пот, затрясло, в ушах появилось какое‑то шипение, я начала терять сознание, но старалась одергивать голову, чтобы оставаться в реальности. Влад принес мне воду, я сделала несколько глотков, но ноги подкосились, и я рухнула на пол, рука при этом свисала над ванной, куда стекала кровь. Слив был закрыт, и ванна медленно наполнялась кровью».

Анастасия пострадавшая