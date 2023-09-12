Владелец White Rabbit Family отрицает проверки ФСБ в заведениях и готовит иск за репутационный вред

Сообщалось, что заведено уголовное дело по статье о незаконном сбыте товаров в особо крупном размере, по которой грозит до шести лет лишения свободы. Агентство также сообщало, что Зарьков подтвердил факт проверки и сказал, что руководство заведений взаимодействует со следователями, а действия силовиков не мешают ведению его бизнеса.