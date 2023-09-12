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Владелец White Rabbit Family отрицает проверки ФСБ в заведениях и готовит иск за репутационный вред

Семён Гудошников
Сегодня в 14:55

В ресторанах холдинга White Rabbit Family не было проверок ФСБ из‑за незаконного сбыта краба, заявил РБК владелец компании Борис Зарьков. Ранее о таких проверках сообщал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Никакие проверки ФСБ у нас не проводила и не проводит. Никакие нарушения с закупками краба другими правоохранительными органами у нас не выявлены», — сказал он.

Зарьков собирается обратиться в суд с иском за репутационный вред.

Накануне ТАСС со ссылкой на правоохранителей написал, что следователи ФСБ в ходе проверки московских ресторанов выявили незаконный сбыт более 8 тонн краба. В силовом ведомстве уточнили, что проверке подверглась сеть заведений White Rabbit Family.

По данным следствия, московские рестораторы в сговоре с поставщиками купили краба по «заведомо не соответствующим действительности ветеринарно-сопроводительным документам», писал ТАСС, а сумма ущерба государству составила 50 млн рублей.

Сообщалось, что заведено уголовное дело по статье о незаконном сбыте товаров в особо крупном размере, по которой грозит до шести лет лишения свободы. Агентство также сообщало, что Зарьков подтвердил факт проверки и сказал, что руководство заведений взаимодействует со следователями, а действия силовиков не мешают ведению его бизнеса.

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