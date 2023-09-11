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Скриптонит выпустил мини-альбом «Upgraded»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:36

Казахстанский музыкант Скриптонит выпустил мини-альбом «Upgraded». Он вышел на различных стриминговых сервисах.

В пластинку вошли шесть треков, среди них — фиты с Бастой, а также 104 и T-Fest. В релизе оказались перезаписанные старые песни Скриптонита, в том числе «Животные», «Напомни» и «Мультибрендовый».

Скриптонит представил «Животных» и «Напомни» в 2017 году, а композицию «Мультибрендовый» — в 2018-м. Эти треки рэпер записал изначально при участии Niman.

Обновленные версии песен вышли уже без участия Niman. В июне старые записи пропали со стриминговых площадок вместе с другими треками, к которым имел отношение Niman.

С ютуба также пропал клип на песню «Мультибрендовый», участником которого был Niman. «Афиша Daily» сообщала, что у Скриптонита и Niman произошел конфликт. сами артисты ситуацию не комментировали.

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