Скриптонит удалил с площадок фиты с Niman. Вероятно, между артистами конфликт

Со стриминговых площадок пропали больше 20 треков Скриптонита, во всех них участвует рэпер Niman, заметила «Афиша Daily». Наши источники говорят о конфликте между артистами.
Прежде всего, совместные песни двух рэперов из Казахстана исчезли из альбома Niman «Black Friday». Куплеты Скриптонита были в «Obnovylle», «4:20» и «Ciao, Bye», а в песне «Не твой приятель» использован инструментал Адиля Жалелова. Этих треков нет ни в «Вконтакте», ни в «Яндекс.Музыке», ни в Spotify, ни в Apple Music. Вышедшей в феврале этого года песни «Namelo» с участием артистов на этих площадках тоже нет.
Песня «Животные» из альбома «Уроборос: Улица 36» исчезла с «Яндекс.Музыки», Spotify и Apple Music, Niman указан среди ее продюсеров. Также «Мистер 718» нельзя послушать на Spotify, а «Мистер 718 2» — на «Яндекс.Музыке» и Apple Music. Niman участвует лишь во второй.
Ещё на «Яндекс.Музыке» и Apple Music не удается найти «Поворот» и «Капли вниз по бедрам» с альбома «Праздник на улице 36» Скриптонита. В обеих песнях были парты Niman. Кроме них из LP исчезли «Напомни», «Точно не нужно новых», «Темно» и «Первый» с куплетом Басты.
На Spotify и «Яндекс.Музыке» не удается найти песни «International Body», «On Me», «Paranoid» и «Gimme The Loop» альбома «The Genetic Code», трек «Жить как я живу» из альбома «Свистки и бумажки», а также «Замерз» Скриптонита и Andy Panda. Продакшен их всех делал Niman.
Кроме этого, с этих двух площадок пропали песни «Расскажи им», «Сост», «Йайо», «360» и «Двери» группы Jillzay, Niman был автором инструментала для них всех, а в трех еще и читал.
Вдобавок к этому, на YouTube не удается найти клип «Мультибрендовый», участником которого был Niman.
В то же время, совместный релиз рэперов «PVL is back» пока доступен на площадках целиком, как и песня «Талия».
Два источника «Афиши Daily», знакомые с ситуацией, рассказали о конфликте между Скриптонитом и Niman. Они не уточнили повод, но сошлись во мнении, что удаление треков с площадок вызвано желанием Скриптонита «насолить» коллеге.
По признанию Niman, он знаком со Скриптонитом около 15 лет, они вместе начинали делать музыку примерно в 2008 году и состояли в группе Jillzay вместе с 104, Truwer, Dose и другими.
В отличие от коллег Niman не стал артистом Musica36, но после его закрытия в 2022 году основал собственное издательство Shotal. Говоря об участии Скриптонита в новом предприятии, Niman отрицал помощь коллеги в организации, но подчеркивал его музыкальный вклад.