Скриптонит удалил с площадок фиты с Niman. Вероятно, между артистами конфликт

Прежде всего, совместные песни двух рэперов из Казахстана исчезли из альбома Niman «Black Friday». Куплеты Скриптонита были в «Obnovylle», «4:20» и «Ciao, Bye», а в песне «Не твой приятель» использован инструментал Адиля Жалелова. Этих треков нет ни в «Вконтакте», ни в «Яндекс.Музыке», ни в Spotify, ни в Apple Music. Вышедшей в феврале этого года песни «Namelo» с участием артистов на этих площадках тоже нет.