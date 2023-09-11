В Еврокомиссии заявили, что санкционную одежду россиян не нужно изымать на границе

Пересечение россиянином границы в одежде, включенной в санкционные списки, не следует рассматривать как нарушение ограничительных мер Евросоюза, заявил представитель Еврокомиссии. А въезжать в страны ЕС на личном автомобиле с российской регистрацией запрещено.
«Если кто‑то пересекает границу, а его одежда находится в списке [на импортный запрет], то понятно, что он вряд ли будет обходить санкции, и это не то, что нужно принимать во внимание [исполняя санкции]», — сказал он.
По словам представителя ЕК, автомобиль — это дорогостоящий товар, поэтому в отношении него соблюдение санкций должно быть строгим, чтобы их не обходили.
Пресс-секретарь посольства РФ в Германии Илья Рожков рассказал RTVI, что массового изъятия автомобилей на границе у россиян нет. По данным дипмиссии, в отдельных случаях изъятия транспортных средств россиянам инкриминируется нарушение закона ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на регламент Совета ЕС от июля 2014 года. В посольстве посоветовали не въезжать в республику на машинах с российской регистрацией.
Накануне РБК сообщил, что Евросоюз запретил россиянам ввозить личные автомобили, зарегистрированные в РФ, и таможенники в каждой стране будут сами решать, как исполнять этот запрет. Еврокомиссия выпустила разъяснение к уже существующему санкционному законодательству, которое изначально запрещало импорт автомобилей из России.