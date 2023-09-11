Рэпер Loqiemean провел пять суток под арестом за демонстрацию флага УПА*

Рэпер Роман Худяков (Loqiemean) провел пять суток в изоляторе под арестом. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
«По такому поводу следует закрепить мое мнение о претензии по горшочкам. Я был неправ: я не должен желать вреда своей армии, потому что армия неотделима от народа. А я — неотделимая часть этого народа», — написал он.
«В изоляторе попалась хорошая хата с нормальными сокамерниками, такие же люди, никаких заскоков на понятия. Отметил, что арестанты очень бережно относятся к крохам чистоты, которые доступно сохранить в камере + все становятся начитанными за неимением других развлечений, так что обсудить было что. На выходе я опрометчиво сказал надзирателю „до свидания“, на что он мне с паузой сухо отпустил „прощайте“. Надеюсь, он останется прав», — добавил музыкант.
Он не уточнил, с чем именно связан арест. На сайте Останкинского суда Москвы есть карточка дела от 18 августа о привлечении Худякова Р.В. к ответственности по части 1 статьи 20.3 КоАП (пропаганда или публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций).
В постановлении о назначении наказания говорится, что Худяков 15 августа разместил в инстаграме** сторис с изображением флага Украинской повстанческой армии (УПА), которая признана в России экстремистской организацией.
«Худяков Р.В. в судебное заседание явился, вину в совершении административного правонарушения признал, в содеянном раскаялся, пояснил, что данная страница в социальной сети „Инстаграм“ принадлежит ему, является открытой, и он разместил указанные материалы с целью объяснения подписчикам, что он не имеет отношения к указанной организации; публикация была им удалена», — сказано в постановлении.
* Украинская повстанческая армия (УПА) признана в России экстремистской организацией.
** Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.