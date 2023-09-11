Рэпер Loqiemean провел пять суток под арестом за демонстрацию флага УПА*

«В изоляторе попалась хорошая хата с нормальными сокамерниками, такие же люди, никаких заскоков на понятия. Отметил, что арестанты очень бережно относятся к крохам чистоты, которые доступно сохранить в камере + все становятся начитанными за неимением других развлечений, так что обсудить было что. На выходе я опрометчиво сказал надзирателю „до свидания“, на что он мне с паузой сухо отпустил „прощайте“. Надеюсь, он останется прав», — добавил музыкант.