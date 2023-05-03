Loqiemean прокомментировал отмену своих концертов в России, а также критику в свой адрес от главы «Лиги Безопасного Интернета» Екатерины Мизулиной, которая обвинила его в спонсировании украинской армии, дискредитации российской армии и пропаганде ЛГБТ.
В большом посте рэпер говорит, что был вынужден отменить выступления в России из‑за потока лжи, который инициировали блогеры Стас Ай Как Просто и Вячеслав Поздняков и поддержал ряд СМИ. Он отрицает, что донатил деньги ВСУ: «Я принципиально „не могу“ поддерживать вооруженные конфликты. При проверке всех моих переводов не найдётся никакого подтверждения этому».
Далее артист пишет, что не покидал Россию после начала военной операции на Украине, а первый выезд за границу у него случился лишь 1 мая на концерты в Казахстане в рамках тура. Кроме этого он отмечает: «Пропаганда ЛГБТ это вообще смех какой‑то, я семейный, женатый человек, а рекомендовать я могу только то, чем живу сам».
Ранее Екатерина Мизулина опубликовала видео от 23 марта 2022 года, в котором Loqiemean готовит мясо в горшочках и говорит, что хотел бы, чтобы в них варились те, кто ***** [ударил] по жилому дому в Одессе. Среди прочего в нем он заявил: «Каждый день, когда ты поддерживаешь вот эту (рисует в воздухе букву Z) — ******* [чушь], каждый день ты убиваешь свою страну».
Ролик музыкант комментирует так: «Видео с горшочками было записано в самом начале военных действий. Я прожил всю жизнь в России, не зная ужасов войны, поэтому сказанул так же сгоряча, как и активисты, которые под постами о моих концертах призывают сжечь клубы вместе с людьми. Ни я, ни они в данном случае не правы: нельзя учинять самосуд, как бы не разносили эмоции».
При этом рэпер говорит, что обратился в «Лигу безопасного интернета»: «Мы с командой уже написали обращение в Лигу Безопасного Интернета с разъяснением ситуации. Ведь справедливая оценка возможна только при полноте информации от обеих сторон конфликта».
Он заканчивает пост словами: «Я всегда хотел жить в России и развивать в ней то, что умею и могу, потому что люблю свою Родину, хоть я и не всегда согласен с государством. При этом я всегда был за развитие страны, против наркотиков, педофилии, травли детей, подростков, в том числе в сети, и за чистоту в своих городах. Тут моя семья и мои друзья. Как ни крути — факты не дают назвать меня предателем. Об этом всегда знали все мои слушатели, теперь об этом узнают и те, кому зазря навешали лапши на уши и пришли познакомиться со мной».