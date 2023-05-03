Он заканчивает пост словами: «Я всегда хотел жить в России и развивать в ней то, что умею и могу, потому что люблю свою Родину, хоть я и не всегда согласен с государством. При этом я всегда был за развитие страны, против наркотиков, педофилии, травли детей, подростков, в том числе в сети, и за чистоту в своих городах. Тут моя семья и мои друзья. Как ни крути — факты не дают назвать меня предателем. Об этом всегда знали все мои слушатели, теперь об этом узнают и те, кому зазря навешали лапши на уши и пришли познакомиться со мной».