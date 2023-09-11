Серый гранит и модель Ту-144: как выглядит новая станция метро «Пыхтино»

Участок между «Пыхтино» и «Внуково» длиной 4,9 километра начали строить в октябре 2019 года. По словам Сергея Собянина, открытие участка улучшит транспортную мобильность 350 тыс. жителей города, некоторые пассажиры будут экономить до часа пути в день. Время на дорогу из аэропорта в город сократится почти в два раза, а еще уменьшится нагрузка на прилегающие автомагистрали.