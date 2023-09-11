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Серый гранит и модель Ту-144: как выглядит новая станция метро «Пыхтино»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:04

6 сентября в Москве открылись две новые станции метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» на Солнцевской линии. Рассказываем и показываем, как выглядит «Пыхтино».

Лейтмотивом интерьера станции стала авиационная тематика. Это объясняется близостью к аэропорту и улицам, названным в честь известных отечественных летчиков и авиаконструкторов.

Путевую стену украсила хронологическая лента, посвященная истории отечественного авиастроения — от АНТ-3 до сверхзвукового Ту-160. На потолке размещены световые конструкции в виде цилиндров-турбин, а над эскалатором — модель самолета Ту-144.

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© Александр Авилов/Агентство «Москва»
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Полы и стены отделаны светло-серым гранитом с черным габбро. На платформенной части установлены алюминиевые сотовые панели цвета старого железа и металла, а на потолке — гнутые элементы световой конструкции из сотовых панелей с поверхностью под нержавеющую сталь.

Участок между «Пыхтино» и «Внуково» длиной 4,9 километра начали строить в октябре 2019 года. По словам Сергея Собянина, открытие участка улучшит транспортную мобильность 350 тыс. жителей города, некоторые пассажиры будут экономить до часа пути в день. Время на дорогу из аэропорта в город сократится почти в два раза, а еще уменьшится нагрузка на прилегающие автомагистрали.

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теги
Международный аэропорт Внуково
люди
Александр АвиловСергей Собянин
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