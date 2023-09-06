На открытии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин, отмечает News.ru. «Закончено строительство одной из самых протяженных линий метро Солнцевской ветки от „Делового центра“ до „Внуково“. Для этого пришлось пройти 70 км тоннелей. Построено 14 станций метро. <…> Таким образом, от „Делового центра“ до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны 40 минут», — сказал Собянин. По его словам, станцией «Внуково» будут пользоваться более 22 тыс. пассажиров в сутки.