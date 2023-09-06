В Москве на Солнцевской ветке метро открыли две новые станции — «Пыхтино» (в районе одноименной деревни) и «Аэропорт Внуково», сообщает РБК. Последняя стала конечной на южном участке линии и совмещена с аэропортом.
Длина нового участка составила 4,9 километра. Проезжая между двумя станциями, поезда будут выходить на поверхность, пройдут мост над рекой Ликовой и снова уйдут под землю.
На открытии присутствовал мэр столицы Сергей Собянин, отмечает News.ru. «Закончено строительство одной из самых протяженных линий метро Солнцевской ветки от „Делового центра“ до „Внуково“. Для этого пришлось пройти 70 км тоннелей. Построено 14 станций метро. <…> Таким образом, от „Делового центра“ до одного из самых крупнейших аэропортов нашей страны 40 минут», — сказал Собянин. По его словам, станцией «Внуково» будут пользоваться более 22 тыс. пассажиров в сутки.
В то же время из Внуково продолжат ходить аэроэкспрессы и работать остановки общественного транспорта, так что у пассажиров останется возможность выбрать наиболее удобный маршрут.
Чиновники отмечают, что новая станция стала первой в России, которую соединили со зданием аэропорта. «Здесь впервые не только в Москве, но и в России между собой напрямую соединяются городская подземная транспортная сеть и международная воздушная гавань столицы», — говорил ТАСС председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.
Также заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов ожидает, что открытие новой станции разгрузит автомобильные магистрали в районе аэропорта: в частности, до 5% станет свободнее на Киевском шоссе и до 12% — на Боровском.
На стенах «Аэропорта Внуково» можно увидеть рисунки гражданских самолетов конструкторского бюро «Туполев», а также портреты авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых.