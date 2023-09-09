В Геленджике наблюдателям на выборах вручили повестки в военкомат. В комиссариате это отрицают

В Геленджике двум независимым наблюдателям на выборах в местную думу вручили повестки в военкомат, пишет 93.ru.
Фотографии двух повесток опубликовал депутат городской думы Краснодара Александр Сафронов. Обоих наблюдателей мужчина в военной форме обязал прийти в комиссариат 11 сентября для уточнения личных данных, в документе у одного из них также указано «для выдачи мобилизационного предписания».
«Это явный акт запугивания. Еще в четверг ко мне и ко второму наблюдателю вечером приходили полицейские с повесткой. Коллега был на участке, а я дома. Я не взял повестку, ну они и ушли», — рассказал 93.ru наблюдатель Игорь Огородников. Также, по его словам, в военкомат предложили явиться ещё одному человеку, но сделали это устно.
Огородников работает наблюдателем в пятый раз и в прошлом обращал внимание на нарушения на участках. «В прошлом году мы дошли с жалобами до ЦИКа, но никаких административных дел не было», — вспоминает он.
Авторы телеграм-канала «Подъем» обратились в городской военкомат, там раздачу повесток отрицают: «Вы чего? Глупости вы говорите. Никакого такого распоряжения по поводу выдачи повесток на избирательных участках у нас не было и быть не может. Ни наблюдателям, никому. Пусть эти наблюдатели предъявляют доказательства и факты».
Представитель комиссариата добавил, что никаких мероприятий у них не проводят: «Мы повестки раздаём только согласно регламенту, когда у нас идут свои мероприятия. А мероприятия по учёту данных у нас сейчас не запланированы. Сейчас никаких мероприятий у нас не ведётся».
В муниципальном центре управления ситуацию для 93.ru прокомментировали иначе. По словам чиновников, повестки двум гражданам планировали вручить еще в четверг: «Один из них отказался получить повестку. Вторая повестка была вручена отцу состоящего на воинском учете. В результате оба не явились, в связи с чем сегодня было уточнено место их нахождения, и повестки прибыть в военкомат вручили лично»