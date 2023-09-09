В Геленджике наблюдателям на выборах вручили повестки в военкомат. В комиссариате это отрицают

«Это явный акт запугивания. Еще в четверг ко мне и ко второму наблюдателю вечером приходили полицейские с повесткой. Коллега был на участке, а я дома. Я не взял повестку, ну они и ушли», — рассказал 93.ru наблюдатель Игорь Огородников. Также, по его словам, в военкомат предложили явиться ещё одному человеку, но сделали это устно.