Число отравившихся едой «Грин Бокс» из «Самоката» выросло до 171

К воскресенью в отделе эпидемиологии центра гигиены зарегистрирован 171 случай острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе два у детей. В стационарах остаются 99 человек, среди которых двое несовершеннолетних. У восьми пациентов, как и в самой продукции «Грин Бокс», обнаружены сальмонеллы.