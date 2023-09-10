Число отравившихся едой «Грин Бокс» из «Самоката» выросло до 171

Число отравившихся некачественной едой компании «Грин Бокс», доставленной сервисом «Самокат», увеличилось в Петербурге до 171. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на местное управление Роспотребнадзора.
К воскресенью в отделе эпидемиологии центра гигиены зарегистрирован 171 случай острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе два у детей. В стационарах остаются 99 человек, среди которых двое несовершеннолетних. У восьми пациентов, как и в самой продукции «Грин Бокс», обнаружены сальмонеллы.
«Фонтанка» предполагает, что люди отравились шпинатными вафлями с яйцом, ветчиной и голландским соусом.
Накануне Роспотребнадзор сообщал о 69 случаях острой кишечной инфекции, вызванной продукцией «Грин Бокса». Впервые о массовом отравлении стало известно в пятницу, 8 сентября. Тогда же в производственных помещениях компании нашли нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности «Грин Бокс».
В «Самокате» заявили, что начали внутреннее расследование того, как товары хранятся в даркосторах и при транспортировке. Реализация продукции «Грин Бокс» приостановлена до окончания проверок. В «Самокате» отметили, что находятся на связи с пострадавшими и готовы оказать им «необходимую поддержку.