Водитель кортежа Байдена в Индии подвез частного клиента. Его уволили

Одного из водителей кортежа президента США Джо Байдена в Индии уволили после того, как он подвез частного клиента незадолго до официального выезда с главой государства. Об этом сообщает Indian Express.
МИД Индии нанял несколько частных автомобилей для кортежа Байдена в рамках саммита G20 в Нью-Дели. Одна из машин, зарегистрированная в индийском штате Харьяна, должна была сопровождать американского президента в составе передовой группы кортежа. Ее специально обклеили для узнаваемости, а водителю поручили находиться в отеле «Маурья», где остановился Байден.
Выезд кортежа Байдена был запланирован на 9:00–9.30 утра. Около 8 утра водителю позвонил его постоянный клиент, бизнесмен, и попросил подвезти его до отеля «Тадж Мансингх», где остановился президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Мужчина решил, что время еще есть, и согласился. Но на въезде в отель сотрудники службы безопасности отказались впускать машину, увидев наклейки с кортежем Байдена и отелем «Маурья».
Водителя и пассажира допросили. Первый утверждал, что не знал о подобном запрете, поэтому и подвез бизнесмена. После этого начальника протокольного отдела МВД проинформировали об инциденте, автомобиль исключили из кортежа Байдена, сняли с него все наклейки. Ни водителю, ни бизнесмену никакого юридического наказания за это не грозит.
Саммит G20 проходит 9–10 сентября в Индии. Накануне премьер-министр принимающей страны Наренда Моди выступил на открывающей речи с табличкой «Бхарат» вместо «Индия». Недавно в местном парламенте предложили изменить колониальное название страны на древнее, которое используют на языке хинди.