Водитель кортежа Байдена в Индии подвез частного клиента. Его уволили

Выезд кортежа Байдена был запланирован на 9:00–9.30 утра. Около 8 утра водителю позвонил его постоянный клиент, бизнесмен, и попросил подвезти его до отеля «Тадж Мансингх», где остановился президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян. Мужчина решил, что время еще есть, и согласился. Но на въезде в отель сотрудники службы безопасности отказались впускать машину, увидев наклейки с кортежем Байдена и отелем «Маурья».