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Наренда Моди выступил на G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Премьер-министр Индии Наренда Моди выступил на саммите G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия», сообщает Hindustan Times. Именно так называется его страна на языке хинди.

«Бхарат приветствует делегатов в качестве председателя G20», — заявил Моди на открытии саммита One Earth в Нью-Дели. Два официальных языка в Индии, согласно Конституции, — это английский и хинди: на первом страна называется Индия, на втором — Бхарат. Название на английском пошло от названия реки Инд (Синдху), которую так прозвали и впервые встретили на своем пути с северо-запада европейцы.

В начале сентября стало известно, что в парламенте Индии намерены изменить название страны на Бхарат. Там подчеркнули, что название Индия было колониальным и, таким образом, носило в себе символ рабства. «Название Индия должно быть вычеркнуто из Конституции», — добавили там.

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