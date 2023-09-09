Наренда Моди выступил на G20 с табличкой «Бхарат» вместо «Индия»

«Бхарат приветствует делегатов в качестве председателя G20», — заявил Моди на открытии саммита One Earth в Нью-Дели. Два официальных языка в Индии, согласно Конституции, — это английский и хинди: на первом страна называется Индия, на втором — Бхарат. Название на английском пошло от названия реки Инд (Синдху), которую так прозвали и впервые встретили на своем пути с северо-запада европейцы.