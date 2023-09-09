Бывшего главу НИИ вакцин и сывороток нашли в СИЗО, его арестовали за растрату

Дочь потеряла Трухина 5 сентября. По ее замечанию, в последние дни Трухин был уставшим и подавленным. «Но это не тот боец, который сдается и может покинуть родину. Увольнение стало настолько неожиданным для его коллектива, что они записали огромное видео о том, что они в шоке, и о том, как им было хорошо работать с ним эти десятки лет», — добавила девушка.