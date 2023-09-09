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Бывшего главу НИИ вакцин и сывороток нашли в СИЗО, его арестовали за растрату

Максим Саблин
Сегодня в 18:40

Директора Научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России Виктора Трухина отправили под арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Ранее дочь ученого заявила в полицию о его пропаже, когда он перестал выходить на связь 3 сентября.

Трухина задержали по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина нанес ущерб своему заведению на сумму в 436 746 816 рублей. В суде он просил отправить его под домашний арест, ведь, по словам защиты, бывший глава активно сотрудничает со следствием и готов помочь в квалификации его деяний, добавляет пресс-служба.

7 сентября Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что Трухина уволили в связи с нарушениями в ведении финансово-хозяйственной деятельности. Покидая должность, он написал прощальное письмо коллегам, где указал, что уход с должности директора НИИ был не его решением. «Мне не в чем упрекнуть ни себя, ни кого бы то ни было из вас за все эти годы работы», — написал он.

Дочь потеряла Трухина 5 сентября. По ее замечанию, в последние дни Трухин был уставшим и подавленным. «Но это не тот боец, который сдается и может покинуть родину. Увольнение стало настолько неожиданным для его коллектива, что они записали огромное видео о том, что они в шоке, и о том, как им было хорошо работать с ним эти десятки лет», — добавила девушка.

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