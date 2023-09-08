В Петербурге пропал экс-глава НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин. Перед этим его уволили

В Петербурге пропал бывший глава НИИ вакцин и сывороток Виктор Трухин. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на его дочь Софию.
Девушка рассказала, что ее отец три дня назад перестал выходить на связь. А 7 сентября Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) заявило, что Трухина уволили в связи с нарушениями в ведении финансово-хозяйственной деятельности.
Дочь Трухина написала заявление в полицию о пропаже человека. По словам женщины, Трухин пропал в день увольнения, 5 сентября. Однако София не считает, что исчезновение отца связано с отстранением от должности.
Девушка отметила, что в последние дни Трухин был уставшим и подавленным. «Но это не тот боец, который сдается и может покинуть родину», — добавила София. По ее мнению, Трухин не мог исчезнуть по своей воле.
«Увольнение стало настолько неожиданным для его коллектива, что они записали огромное видео о том, что они в шоке, и о том, как им было хорошо работать с ним эти десятки лет», — добавила дочь Трухина.
Перед увольнением Трухин написал прощальное письмо коллегам. В нем он указал, что уход с должности директора НИИ был не его решением. «Мне не в чем упрекнуть ни себя, ни кого бы то ни было из вас за все эти годы работы», — написал он.