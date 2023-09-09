Жители Красноярска пожаловались на телефонный спам с голосом Жириновского. ЛДПР это отрицает

«Не ленись, не будет равнодушным. Вставай с дивана, иди на участок и отдай свой голос. Не дай никому решать за тебя. Не дай им играть с твоей судьбой», — говорит на другом конце провода повышенным тоном робот с голосом Жириновского. Всего запись длится 36 секунд.