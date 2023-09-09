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Жители Красноярска пожаловались на телефонный спам с голосом Жириновского. ЛДПР это отрицает

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

Телеграм-канал «Борус» поделился записью звонка, которую ему показали подписчики. Звонки горожанам поступали утром, в них голос Владимира Жириновского призывал сходить на выборы.

«Не ленись, не будет равнодушным. Вставай с дивана, иди на участок и отдай свой голос. Не дай никому решать за тебя. Не дай им играть с твоей судьбой», — говорит на другом конце провода повышенным тоном робот с голосом Жириновского. Всего запись длится 36 секунд.

В пресс-службе ЛДПР сказали изданию «Подъем», что робот с искусственным интеллектом обзванивает только сторонников партии, и сообщение никаких законов не нарушает. В самой записи не произносится ни название партии, ни кандидаты.

«В сообщении им напомнили о том, что с 8 по 10 сентября в регионе проходят выборы. Сообщение не содержало ни призывов, ни агитации, и поэтому никаких законов не нарушает», — отметили в пресс-службе партии.

В Геленджике наблюдателям на выборах вручили повестки в военкомат, одному из них там также должны дать мобилизационное предписание. Комиссариат раздачу отрицает и говорит, что мероприятий не ведет. Но местные чиновники утверждают, что никакой ошибки нет.

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