Baza: в России врачам запрещают пользоваться устройствами Apple и включать блютус на работе

В петербургском Центре им. Алмазова, помимо устройств Apple, запретили включение GPS и блютуса, если речь идет не о сопряжении с известными устройствами. Там же требуют не вести рабочие переписки в WhatsApp*, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google. Вместо этого рекомендуют перейти на Telegram.