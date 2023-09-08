Baza: в России врачам запрещают пользоваться устройствами Apple и включать блютус на работе

В государственных больницах России начали вводить запреты на использование устройств Apple для рабочих переписок и созвонов. Об этом пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на неназванных собеседников.
По данным канала, ограничения уже действуют в некоторых больницах Москвы и Петербурга. В качестве альтернативы советуют использовать российские или китайские устройства, например, брендов AYYA, Huawei, Xiaomi и Honor. Выделять такую технику для работы при этом врачам не будут.
В петербургском Центре им. Алмазова, помимо устройств Apple, запретили включение GPS и блютуса, если речь идет не о сопряжении с известными устройствами. Там же требуют не вести рабочие переписки в WhatsApp*, Skype, Viber, Microsoft Teams и сервисах Google. Вместо этого рекомендуют перейти на Telegram.
Ранее использовать технику Apple на работе запретили российским чиновникам. Сперва ограничение коснулось сотрудников Минпромторга и подведомственных министерству организаций, затем — Минпросвещения, Ростеха и его дочерних компаний. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в администрации президента действует такой же запрет.
* Принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией.