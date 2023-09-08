Райффайзенбанк подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «R Банк» и «R Bank»

Райффайзенбанк подал четыре заявки в Роспатент на регистрацию новых товарных знаков. Об этом пишет Frank Media со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Товарные знаки обыгрывают логотипы названий «R Банк» и «R Bank» — по два вида на каждый. Либо с белой заливкой вокруг буквы «R», либо с желтой.
Все заявки были поданы 5 сентября 2023 года, отмечает издание. На следующий день истек срок действия знака «R Connect» (это старое название сервиса «Райффайзен-Онлайн»).
«Мы обновили один из наших существующих логотипов и зарегистрировали новую версию в Роспатенте. Это расширит возможности по использованию одного из наших товарных знаков», — рассказали в пресс-службе Райффайзенбанка изданию Frank Media.
В июле Reuters сообщил, что австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) — материнская компания Райффайзенбанка — отложила планы по выходу из России. Собеседники агентства отметили, что власти страны одобрили это решение. По их словам, Вена, хоть и поддерживает Украину в конфликте, связи с Москвой окончательно разрывать не хочет. Австрийские власти рассчитывают, что после завершения военного конфликта отношения с Россией можно будет восстановить.