Райффайзенбанк подал заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков «R Банк» и «R Bank»

В июле Reuters сообщил, что австрийская Raiffeisen Bank International (RBI) — материнская компания Райффайзенбанка — отложила планы по выходу из России. Собеседники агентства отметили, что власти страны одобрили это решение. По их словам, Вена, хоть и поддерживает Украину в конфликте, связи с Москвой окончательно разрывать не хочет. Австрийские власти рассчитывают, что после завершения военного конфликта отношения с Россией можно будет восстановить.