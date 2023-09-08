Вышел дебютный тизер сериала «Монарх: Наследие монстров» по вселенной Годзиллы

В сети появился тизер сериала по вселенной Годзиллы «Монарх: Наследие монстров». Спин-офф популярной франшизы выйдет на стриминге Apple.
В шоу появится Курт Рассел, чью молодую версию персонажа сыграл его сын Уайатт. Отец и сын перевоплотятся в офицера Ли Шоу, который связан с секретной организацией «Монарх». По сюжету после появления Годзиллы в Сан-Франциско двое героев — брат и сестра — начинают изучать загадку древних чудовищ, а помочь им в этом должен их отец Шоу.
В сериале также играют Мари Ямамото, Кёко Саито, Кристофер Хейердал, Чарли Хьюсон, Дейв Уолден, Кирси Клемонс и Джо Типпетт. Премьера запланирована на 17 ноября.
Недавно японская студия Toho показала трейлер боевика «Годзилла –1.0». Фильм не связан с новыми проектами по вселенной, но события в нем возвращаются к истокам экшен-франшизы — его действие происходит в конце 1940-х годов.