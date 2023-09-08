Вышел дебютный тизер сериала «Монарх: Наследие монстров» по вселенной Годзиллы

В шоу появится Курт Рассел, чью молодую версию персонажа сыграл его сын Уайатт. Отец и сын перевоплотятся в офицера Ли Шоу, который связан с секретной организацией «Монарх». По сюжету после появления Годзиллы в Сан-Франциско двое героев — брат и сестра — начинают изучать загадку древних чудовищ, а помочь им в этом должен их отец Шоу.