«Этот монстр не оставит нас в покое»: у «Годзиллы –1.0» вышел первый трейлер

Японская студия Toho показала трейлер боевика «Годзилла –1.0». Картина появится в прокате этой страны 3 ноября, а в мировом — 1 декабря.
Сюжет фильма возвращается к истокам экшен-франшизы, его действие происходит в конце 1940-х годов. Зрители увидят нападение гигантского ящера на лежащую в руинах послевоенную Японию.
В трейлере можно увидеть аллегорию на ядерную бомбардировку — проход Годзиллы по большому городу и оставленные монстром внушительные разрушения. Из ролика мы также узнаем о том, как власти пытаются замолчать трагедию, а жители страны чувствуют себя опозоренными собственной армией.
Новый фильм станет 33-м появлением огромного ящера на экране без учета американских картин и выйдет спустя 69 лет после самого первого фильма.
Режиссером и сценаристом «Годзилла –1.0» стал Такаси Ямадзаки, ранее известный по работе над мультфильмами «Люпен III: Фильм первый» и «Монстры на острове 3D», а также серией фильмов «Всегда: Закат на Третьей авеню».
Кроме этого, в 2024 году ожидается продолжение «Годзиллы против Конга» от Legendary Pictures. Также в ноябре на Apple TV+ выйдет связанный с ним сериал «Монарх: Наследие монстров» об одноименной организации, которая держит существование кайдзю в секрете. В проекте участвуют Курт и Уайатт Расселы, Анна Саваи и Кен Ватанабэ.