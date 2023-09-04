«Этот монстр не оставит нас в покое»: у «Годзиллы –1.0» вышел первый трейлер

Кроме этого, в 2024 году ожидается продолжение «Годзиллы против Конга» от Legendary Pictures. Также в ноябре на Apple TV+ выйдет связанный с ним сериал «Монарх: Наследие монстров» об одноименной организации, которая держит существование кайдзю в секрете. В проекте участвуют Курт и Уайатт Расселы, Анна Саваи и Кен Ватанабэ.