Сериал «Мэр Кингстауна» продлили на третий сезон

Paramount+ продлил на третий сезон сериал «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли. Об этом сообщает Deadline.
«Может быть, пора начать мысленно готовиться к третьему сезону?» — написал в своих соцсетях актер. Реннер вернется на пост мэра Кингстауна после длительного восстановления после травмы, полученной в результате аварии со снегоуборочной машиной.
«Мэр Кингстауна» — один из самых успешных оригинальных драматических сериалов Paramount+, уступая лишь таким проектам, как «1923» и «Король Талсы».
Шоу рассказывает о самой влиятельной семье МакЛаски в Кингстауне, где главной процветающей областью является тюремный бизнес. В продолжении сериала герои столкнутся с последствиями тюремного бунта в финале первого сезона.
Сценаристами и исполнительными продюсерами проекта выступают Тейлор Шеридан и Хью Диллон, которые вместе работали над сериалом «Йеллоустоун».