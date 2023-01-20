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Звезду «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасилованиях

Семён Гудошников
Сегодня в 17:00

Несколько девушек обвинили в изнасилованиях Перси Хайнса Уайта, известного по одной из главных ролей в сериале «Уэнсдэй».

Все началось с поста в твиттере от пользовательницы с ником @milkievich. Она написала, что Уайт и компания его друзей во время учебы в колледже устраивали вечеринки, где спаивали и накачивали девушек наркотиками, чтобы заняться с ними сексом.

По словам пользовательницы, во время одной из таких вечеринок Уайт «набросился» и на нее, когда она «была слишком пьяна». Девушка также обвинила Уайта в сексуальном насилии в отношении ее знакомых, интимные фотографии которых он выкладывал в сеть с оскорбительными подписями.

@milkievich утверждает, что одна из ее подруг обратилась в полицию, но там отказались возбуждать дело, не уточнив причин.

Пост с обвинениями в адрес актера девушка выложила под хештегом #cancelpercy («Отменить Перси»). Под ним начали появляться и другие истории о вечеринках Уайта.

Одна из девушек написала: «Он изнасиловал меня у себя в подвале, а потом позвонил мне. При этом его беспокоило не мое состояние, а вопрос, буду ли я обращаться в полицию или нет».

Другая пользовательница заявила, что Уайт переспал с 14-летней девочкой. Она говорила всем, что ей 16, но Уайт якобы знал о ее настоящем возрасте.

Сам 21-летний актер обвинения пока не прокомментировал. Во всех своих соцсетях он отключил комментарии.

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