Звезду «Уэнсдэй» Перси Хайнса Уайта обвинили в изнасилованиях

По словам пользовательницы, во время одной из таких вечеринок Уайт «набросился» и на нее, когда она «была слишком пьяна». Девушка также обвинила Уайта в сексуальном насилии в отношении ее знакомых, интимные фотографии которых он выкладывал в сеть с оскорбительными подписями.